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Вадим Раков вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Вадим Раков вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ
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20-летний вингер самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков стал единоличным лидером рейтинга лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. В домашнем матче 2-го тура с «Пари НН» (2:0) Раков забил на 90+1-й минуте победный гол, который стал для него вторым в сезоне-2025/2026 РПЛ. Ранее Вадим отличился в формально выездной игре 1-го тура с тольяттинским «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

В активе всех остальных участников гонки бомбардиров по одному забитому мячу — этого показателя за 1-й тур РПЛ и единственный сыгранный матч 2-го тура добились 15 футболистов, также на этом отрезке был зафиксирован один автогол.

Трансферные права на Вадима Ракова принадлежат московскому «Локомотиву», 2 июля футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

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