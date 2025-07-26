Вадим Раков вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

20-летний вингер самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков стал единоличным лидером рейтинга лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. В домашнем матче 2-го тура с «Пари НН» (2:0) Раков забил на 90+1-й минуте победный гол, который стал для него вторым в сезоне-2025/2026 РПЛ. Ранее Вадим отличился в формально выездной игре 1-го тура с тольяттинским «Акроном» (1:1).

В активе всех остальных участников гонки бомбардиров по одному забитому мячу — этого показателя за 1-й тур РПЛ и единственный сыгранный матч 2-го тура добились 15 футболистов, также на этом отрезке был зафиксирован один автогол.

Трансферные права на Вадима Ракова принадлежат московскому «Локомотиву», 2 июля футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

Видео: Сколько стоят молодые футболисты