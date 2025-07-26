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«Крылья Советов» лидируют в РПЛ по итогам игрового дня 25 июля

«Крылья Советов» лидируют в РПЛ по итогам игрового дня 25 июля
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Самарские «Крылья Советов» вышли на чистое первое место по набранным очкам в чемпионате России. Домашняя победа над «Пари НН» (2:0) в стартовом матче 2-го тура РПЛ, который стал единственным в игровом дне 25 июля, позволила команде главного тренера Магомеда Адиева набрать четыре очка. Ранее в 1-м туре РПЛ самарцы сыграли вничью в дерби региона с тольяттинским «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

При этом все остальные клубы лиги ещё не сыграли свои матчи 2-го тура. После 1-го тура по три очка в активе одержавших крупные победы и играющих во 2-м туре между собой «Краснодара» и «Локомотива», а также «Зенита», «Спартака» и «Рубина». Петербуржцам и казанцам при этом также предстоит очный матч.

Таким образом, «Крылья Советов» не имеют математических шансов сохранить своё промежуточное лидерство и по итогам 2-го тура.

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