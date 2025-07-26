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Появились новые подробности по возможному переходу Ильи Забарного в «ПСЖ»

Появились новые подробности по возможному переходу Ильи Забарного в «ПСЖ»
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Французский «Пари Сен-Жермен» готов сделать новое предложение по защитнику «Борнмута» Илье Забарному, чтобы ускорить переговоры с «вишнями». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи также участвует в переговорах, считая сделку важнейшей для французского гранда в текущее межсезонье.

Ранее сообщалось, что руководство парижан предложило за Забарного € 60 млн, но эта сумма не устроила «Борнмут», который хотел € 70 млн. После этого переговоры между клубами приостановились.

Защитник стал игроком «Борнмута» в январе 2023 года. В завершившемся сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 42 млн.

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