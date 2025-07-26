Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лутон Таун — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне объяснил, в чём принципиальная разница между Гвардиолой и Конте

Де Брёйне объяснил, в чём принципиальная разница между Гвардиолой и Конте
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне сравнил тренерский подход главного тренера «Наполи» итальянца Антонио Конте и испанского специалиста, возглавляющего «Манчестер Сити», Хосепа Гвардиолы.

«У Пепа [Гвардиолы], вероятно, более атакующий подход, тогда как Конте склоняется к большей оборонительной игре, но это сложно утверждать с уверенностью. Мы работаем вместе всего 10 дней, а с Гвардиолой у меня был 9-летний опыт», — приводит слова бельгийского полузащитника Sky Sport Italia.

Напомним, этим летом 34-летний полузащитник перешёл из «Манчестер Сити» в «Наполи» свободным агентом. В прошлом сезоне Де Брёйне провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Де Брёйне объяснил, почему выбрал «Наполи» для продолжения карьеры

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android