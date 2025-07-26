Де Брёйне объяснил, в чём принципиальная разница между Гвардиолой и Конте

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне сравнил тренерский подход главного тренера «Наполи» итальянца Антонио Конте и испанского специалиста, возглавляющего «Манчестер Сити», Хосепа Гвардиолы.

«У Пепа [Гвардиолы], вероятно, более атакующий подход, тогда как Конте склоняется к большей оборонительной игре, но это сложно утверждать с уверенностью. Мы работаем вместе всего 10 дней, а с Гвардиолой у меня был 9-летний опыт», — приводит слова бельгийского полузащитника Sky Sport Italia.

Напомним, этим летом 34-летний полузащитник перешёл из «Манчестер Сити» в «Наполи» свободным агентом. В прошлом сезоне Де Брёйне провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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