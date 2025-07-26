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Стало известно, в каком топ-клубе может продолжить карьеру нападающий «Реала» Эндрик

Стало известно, в каком топ-клубе может продолжить карьеру нападающий «Реала» Эндрик
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Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может покинуть команду, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, 19-летний бразилец вызывает интерес у нескольких европейских клубов, однако мадридская команда не планирует продавать игрока — рассматривается только вариант аренды сроком на 12 месяцев, чтобы футболист набрал необходимую игровую практику и вернулся в оптимальной форме.

Среди заинтересованных клубов — «Марсель», несколько команд из Испании и Германии, но активнее всех игроком интересуется «Ювентус». Итальянский клуб проявляет интерес с мая, рассматривая его как часть нового проекта.

Эндрик выступает за «Реал» с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провёл 37 матчей, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.

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