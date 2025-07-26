«Не говорите мне больше о Судакове». Экс-тренер киевского «Динамо» Сабо — после матча ЛЕ

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о полузащитнике «Шахтёра» Георгие Судакове после матча с «Бешикташем» в Лиге Европы (4:2).
– Кого назовёте лучшим игроком матча?
– Я получал удовольствие от игры бразильцев. Чем-то «Шахтёр» мне даже напомнил команду времен Луческу. Отмечу двух вингеров – Кевина и Алиссона. Они невероятно обрабатывают мяч, даже после высокой подачи, и прокидывают на ход. Наши игроки так не умеют, и никуда от этого не деться.
– А Судаков вам понравился?
– Прошу вас, не говорите мне больше о Судакове! Я его вообще не видел. О нём столько пишут журналисты, а по факту… Я не знаю, кому из зарубежных команд он может понравиться, чтобы его купили, – приводит слова Сабо Блик.ua.
Ответный матч между клубами состоится 31 июля.
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