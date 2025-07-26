Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лутон Таун — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не говорите мне больше о Судакове». Экс-тренер киевского «Динамо» Сабо — после матча ЛЕ

«Не говорите мне больше о Судакове». Экс-тренер киевского «Динамо» Сабо — после матча ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о полузащитнике «Шахтёра» Георгие Судакове после матча с «Бешикташем» в Лиге Европы (4:2).

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 4
Шахтёр
Украина
0:1 Алисон – 7'     0:2 Эгиналдо – 28'     1:2 Абрахам – 40'     1:3 Кевин – 67'     2:3 Мариу – 87'     2:4 Кевин – 90+6'    

– Кого назовёте лучшим игроком матча?

– Я получал удовольствие от игры бразильцев. Чем-то «Шахтёр» мне даже напомнил команду времен Луческу. Отмечу двух вингеров – Кевина и Алиссона. Они невероятно обрабатывают мяч, даже после высокой подачи, и прокидывают на ход. Наши игроки так не умеют, и никуда от этого не деться.

– А Судаков вам понравился?

– Прошу вас, не говорите мне больше о Судакове! Я его вообще не видел. О нём столько пишут журналисты, а по факту… Я не знаю, кому из зарубежных команд он может понравиться, чтобы его купили, – приводит слова Сабо Блик.ua.

Ответный матч между клубами состоится 31 июля.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Украинцы размялись, а Сульшеру нужно время: первый матч «Бешикташ» — «Шахтёр»
Украинцы размялись, а Сульшеру нужно время: первый матч «Бешикташ» — «Шахтёр»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android