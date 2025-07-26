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«ПСЖ» достиг договорённости с «Борнмутом» по сумме трансфера украинца Ильи Забарного — BBC

«ПСЖ» достиг договорённости с «Борнмутом» по сумме трансфера украинца Ильи Забарного — BBC
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Английский «Борнмут» и французский «Пари Сен-Жермен» достигли предварительной договорённости о фиксированной сумме трансфера украинского центрального защитника Ильи Забарного, сообщает BBC.

По информации источника, базовая сумма сделки составляет около € 60 млн. Сейчас клубы продолжают переговоры по другим деталям соглашения о переходе 22-летнего центрбека. В то же время «Борнмут» настаивает, чтобы с учётом бонусов общая сумма трансфера составила € 70 млн.

Защитник стал игроком «Борнмута» в январе 2023 года. В завершившемся сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 42 млн.

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