«Галатасарай» и «Наполи» закрывают сделку по трансферу Виктора Осимхена — Романо

Турецкий «Галатасарай» и итальянский «Наполи» завершают оформление трансфера нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцаильных сетях.

По сведениям источника, соглашение находится на финальной стадии — юристы клубов работают над подписанием всех необходимых документов, чтобы закрыть операцию в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что трансфер может обойтись туркам в € 75 млн.

В минувшем сезоне Осимхен играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он забил 37 голов и сделал восемь результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.

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