«Спартак» — «Балтика»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на столичном стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место. Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.

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