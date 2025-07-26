«Динамо» Москва — «Ростов»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ-2025/2026, где смотреть

Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Ростов». Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре РПЛ «Динамо» со счётом 1:1 сыграло на своём поле вничью с калининградской «Балтикой» и с одним очком занимает девятое место. Жёлто-синие уступили на выезде «Зениту» (1:2), выигрывая после первого тайма 1:0, и находятся на 12-й строчке текущей турнирной таблицы.

Главный тренер бело-голубых с июня 2025 года Валерий Карпин с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года тренировал «Ростов».

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