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«Динамо» Москва — «Ростов»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ-2025/2026, где смотреть

«Динамо» Москва — «Ростов»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ-2025/2026, где смотреть
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Ростов». Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре РПЛ «Динамо» со счётом 1:1 сыграло на своём поле вничью с калининградской «Балтикой» и с одним очком занимает девятое место. Жёлто-синие уступили на выезде «Зениту» (1:2), выигрывая после первого тайма 1:0, и находятся на 12-й строчке текущей турнирной таблицы.

Главный тренер бело-голубых с июня 2025 года Валерий Карпин с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года тренировал «Ростов».

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