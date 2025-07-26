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Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи Винисиуса — Defensa Central

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи Винисиуса — Defensa Central
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Руководство мадридского «Реал» рассматривает вариант с продажей 25-летнего бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в 2026 году, сообщает Defensa Central.

По данным источника, «сливочные» не могут договориться с форвардом о продлении контракта, срок действия которого истекает в июне 2027 года. Сообщается, что Винисиус настаивает на увеличение его зарплаты до уровня доходов Килиана Мбаппе, при этом клуб не готов согласиться на такие условия. Если переговоры так и не увенчаются успехом, «Королевский клуб» попытается продать бразильца не позднее 2026 года.

На прошедшем летом 2025 года клубном чемпионате мира Винисиус сыграл в шести матчах и отметился одним глом и одним результативным пасом.

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