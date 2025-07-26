Андрей Лунин может перейти в «Манчестер Юнайтед» — MSN

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб этим летом, сообщает MSN.

По информации источника, 25-летний голкипер заинтересовал английский «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим поставил руководству команды условие – купить вратаря. Целью номер один является чемпион мира Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», кандидатом номер два – именно Лунин.

Однако у Мартинеса есть более выгодные финансовые предложения от саудовских клубов, поэтому англичане могут в ближайшее время активизировать переговоры с «Реалом» относительно Лунина.

В минувшем сезоне Лунин провёл 14 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Кроме того, украинец шесть раз отыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

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