«Краснодар» — «Локомотив»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» и начнётся в 19:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице второе место. «Локомотив» с таким же счётом на своём поле победил «Сочи» и занимает третью строчку в таблице РПЛ.

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