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Защитник «Балтики» Бевеев: у «Спартака» качественные легионеры, но есть и слабые стороны

Защитник «Балтики» Бевеев: у «Спартака» качественные легионеры, но есть и слабые стороны
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Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о самых опасных игроках и качествах московского «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Балтика» нейтрализовала сильные стороны «Динамо». В чём или ком опасность «Спартака»?
— Хорошая команда с качественными легионерами. Мы их разбираем, но это уже останется внутри. Говорить об этом в СМИ, наверное, будет некорректно. У них есть и сильные стороны, и слабые стороны. Будем на чём-то делать акцент, — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

26 июля «Спартак» сыграет на своём поле с «Балтикой» в матче 2-го тура РПЛ, игра начнётся в 15:00 мск. В стартовом туре красно-белые переиграли дома махачкалинское «Динамо» (1:0), калининградцы на выезде сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Календарь РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

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