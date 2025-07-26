Защитник «Балтики» Бевеев: у «Спартака» качественные легионеры, но есть и слабые стороны

Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о самых опасных игроках и качествах московского «Спартака».

— «Балтика» нейтрализовала сильные стороны «Динамо». В чём или ком опасность «Спартака»?

— Хорошая команда с качественными легионерами. Мы их разбираем, но это уже останется внутри. Говорить об этом в СМИ, наверное, будет некорректно. У них есть и сильные стороны, и слабые стороны. Будем на чём-то делать акцент, — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

26 июля «Спартак» сыграет на своём поле с «Балтикой» в матче 2-го тура РПЛ, игра начнётся в 15:00 мск. В стартовом туре красно-белые переиграли дома махачкалинское «Динамо» (1:0), калининградцы на выезде сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге