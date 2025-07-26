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Новичок «Балтики» Бевеев: у Талалаева я и в 30 лет могу прибавить как футболист

Новичок «Балтики» Бевеев: у Талалаева я и в 30 лет могу прибавить как футболист
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Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

— Первое впечатление об Андрее Талалаеве?
— Интересно. Новые требования для меня, с которыми в 30 лет я могу где-то даже прибавить как футболист. Его характеризуют характер, дисциплина и жёсткие требования, — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Бевеев перешёл в «Балтику» в июне этого года. Ранее футболист выступал за «Урал», «Енисей», «КАМАЗ» и другие российские клубы. «Балтика» поднялась в Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.

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