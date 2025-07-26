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Тель ответил, что Кейн сказал ему перед переходом в «Тоттенхэм»

Тель ответил, что Кейн сказал ему перед переходом в «Тоттенхэм»
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Нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель сообщил, что ему сказал экс-форвард «шпор» Гарри Кейн перед переходом в лондонский клуб из «Баварии».

«Да, я разговаривал с ним [Кейном] заранее. Он сказал мне, что если мне что-то понадобится, то я могу отправить ему сообщение или позвонить. Он хороший человек!» — приводит слова Теля Sky Sport Germany.

В минувшем феврале французский футболист перешёл в английский клуб на правах аренды. Нынешним летом Тель стал игроком «Тоттенхэма» на постоянной основе. Нападающий выступал в составе «Баварии» с 2022 года. Кейн перешёл в немецкий гранд из лондонского клуба летом 2023 года.

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