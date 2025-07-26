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Мингиян Бевеев: жалко «Урал» — надеюсь, увидимся в РПЛ в следующем году

Мингиян Бевеев: жалко «Урал» — надеюсь, увидимся в РПЛ в следующем году
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Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев пожелал удачи выступающему в Pari Первой лиге «Уралу».

— Ваш бывший клуб «Урал» так и не попал в РПЛ. Жалко команду?
— Конечно. Была задача на сезон — выход в Премьер-Лигу, но мы с этим не справились. Не прошли «Ахмат» в стыковых матчах — это футбол, так бывает. У всех, кто был в том сезоне в команде, есть сожаление. Надеюсь, в следующем году увидимся с «Уралом» в РПЛ, — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Бевеев перешёл в «Балтику» в июне этого года. Ранее футболист выступал за «Урал», «Енисей», «КАМАЗ» и другие российские клубы. «Балтика» поднялась в Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.

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