Защитник «Балтики» Бевеев: «Динамо» и «Спартак» на старте сезона — нормально

Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о составе лиги и календаре своей команды перед выездным матчем со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ. В 1-м туре калининградцы играли в гостях с московским «Динамо» и завершили встречу вничью — 1:1.

«Все команды хорошие. Думаю, в этом году будет интересный чемпионат. Кроме «Оренбурга», у всех натуральные поля. Со всеми командами будет нелегко. А «Динамо» и «Спартак» на старте сезона — нормально. Зато в Москве сыграем две игры, а потом будет больше домашних игр. Может быть, такое начало даже лучше для того, чтобы почувствовать уверенность. Ничего такого в этом не вижу», — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

26 июля «Спартак» сыграет на своём поле с «Балтикой» в матче 2-го тура РПЛ, игра начнётся в 15:00 мск. В стартовом туре красно-белые переиграли дома махачкалинское «Динамо» (1:0), калининградцы на выезде сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге