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Защитник «Балтики» Бевеев: «Динамо» и «Спартак» на старте сезона — нормально

Защитник «Балтики» Бевеев: «Динамо» и «Спартак» на старте сезона — нормально
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Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о составе лиги и календаре своей команды перед выездным матчем со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ. В 1-м туре калининградцы играли в гостях с московским «Динамо» и завершили встречу вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все команды хорошие. Думаю, в этом году будет интересный чемпионат. Кроме «Оренбурга», у всех натуральные поля. Со всеми командами будет нелегко. А «Динамо» и «Спартак» на старте сезона — нормально. Зато в Москве сыграем две игры, а потом будет больше домашних игр. Может быть, такое начало даже лучше для того, чтобы почувствовать уверенность. Ничего такого в этом не вижу», — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

26 июля «Спартак» сыграет на своём поле с «Балтикой» в матче 2-го тура РПЛ, игра начнётся в 15:00 мск. В стартовом туре красно-белые переиграли дома махачкалинское «Динамо» (1:0), калининградцы на выезде сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Календарь РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

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