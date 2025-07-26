Игрок «Балтики» Бевеев объяснил эмоциональную речь Талалаева после матча с «Динамо»

Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев объяснил эмоциональную речь главного тренера команды Андрея Талалаева после матча 1-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

— Речь тренера прямо на поле после матча с «Динамо» — посыл к чему?

— Он видел игру со стороны и оценивал её, мы же находились внутри. У него сложилось впечатление, что мы могли сделать больше. Андрей Викторович видит нас каждый день, как мы тренируемся и знает наши возможности и способности. Мы стараемся, работаем и пытаемся это показать на футбольном поле, — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.