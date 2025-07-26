Игрок «Балтики» Бевеев объяснил эмоциональную речь Талалаева после матча с «Динамо»
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Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев объяснил эмоциональную речь главного тренера команды Андрея Талалаева после матча 1-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
— Речь тренера прямо на поле после матча с «Динамо» — посыл к чему?
— Он видел игру со стороны и оценивал её, мы же находились внутри. У него сложилось впечатление, что мы могли сделать больше. Андрей Викторович видит нас каждый день, как мы тренируемся и знает наши возможности и способности. Мы стараемся, работаем и пытаемся это показать на футбольном поле, — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
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