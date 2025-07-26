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Бевеев: у «Балтики» не будет мыслей о сохранении в РПЛ, аппетит придёт во время еды

Бевеев: у «Балтики» не будет мыслей о сохранении в РПЛ, аппетит придёт во время еды
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Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев оценил возможности команды в этом сезоне РПЛ. В стартовом туре чемпионата России «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Мы будем пытаться выиграть каждый матч, играть с большим желанием и старанием. Думаю, у нас не будет мысли о сохранении, а аппетит начнёт расти во время еды. Главное — набирать очки в начале сезона. Уверенность на поле можно заработать только своими действиями и игрой», — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Бевеев перешёл в «Балтику» в июне этого года. Ранее футболист выступал за «Урал», «Енисей», «КАМАЗ» и другие российские клубы.

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