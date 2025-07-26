Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 26 июля

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Сегодня, 26 июля, состоятся три матча во 2-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 26 июля (время — московское):

15:00. «Челябинск» — «Ротор»;

17:00. «Волга» — «КАМАЗ»;

18:00. «Сокол» — «Чайка».

После 1-го тура турнирную таблицу Первой лиги нового сезона с тремя очками возглавляют «Чайка», «Челябинск», «Ротор», «Урал» и «Факел».

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.

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