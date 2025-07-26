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Экс-игрок «Урала» Бевеев назвал самый яркий матч за проведённое время в команде

Экс-игрок «Урала» Бевеев назвал самый яркий матч за проведённое время в команде
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Правый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев назвал самый яркий матч за проведённое время в команде. Бевеев перешёл в «Балтику» в июне этого года. Ранее футболист выступал за «Урал», «Енисей», «КАМАЗ» и другие российские клубы.

«Как «Спартак» 3:2 обыграли. Эрик Бикфалви на последних минутах вышел на поле с травмой и забил гол. Интересная игра была для болельщиков, да и у меня отложилась в голове. Много забитых мячей, эмоций — такие игры и приносят удовольствие», — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

«Балтика» поднялась в Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.

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