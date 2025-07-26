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Мингиян Бевеев объяснил свой переход в «Балтику» из «Урала»

Мингиян Бевеев объяснил свой переход в «Балтику» из «Урала»
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Правый защитник «Балтики» Мингиян Бевеев объяснил свой переход в калининградский клуб из «Урала». Футболистом «Балтики» Бевеев стал в июне этого года. Ранее Мингиян выступал за «Енисей», «КАМАЗ» и другие российские клубы.

«У клуба был интерес ко мне, а мне нравится Калининград, болельщики, поэтому я здесь. Когда поступило предложение, я на него откликнулся. Очень рад оказаться в «Балтике», — рассказал Бевеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

«Балтика» поднялась в Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. В стартовом туре чемпионата России нового сезона калининградцы сыграли вничью с «Динамо» Москва (1:1).

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