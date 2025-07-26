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Спартак — Балтика: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 15:00 мск

«Спартак» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на столичном стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 1:0 обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице шестое место.

Балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1) и находятся на седьмом месте, набрав одно очко.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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