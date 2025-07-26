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Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 26 июля

Сегодня, 26 июля, состоятся четыре матча во 2-м туре чемпионата России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 26 июля (время — московское):

15:00. «Спартак» — «Балтика»;

17:30. «Динамо» Москва — «Ростов»;

19:00. «Краснодар» — «Локомотив»;

20:30. «Сочи» — «Акрон».

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».

Самые титулованные футбольные клубы России: