«Ливерпуль» — «Милан»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 26 июля, состоится товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Миланом». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 по московскому времени. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды играли на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В том матче мерсисайдцы победили итальянский гранд со счётом 3:1. До этого «Ливерпуль» и «Милан» проводили товарищескую встречу в 2022 году. Англичане одержали разгромную победу со счётом 4:1.

По итогам минувшего сезона «красные» стали чемпионами Англии. Команда Арне Слота набрала 84 очка после 38 туров. В свою очередь, «россонери» заработали 63 очка и расположились на восьмой строчке.

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