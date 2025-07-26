«Краснодар» — «Локомотив»: история противостояния команд в преддверии матча 2-го тура РПЛ

Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» и начнётся в 19:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния команд.

Количество матчей: 33

Побед «Краснодара»: 11

Побед «Локомотива»: 14

Ничьи: 5

Разница мячей: 42-43 в пользу «Локомотива»

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице второе место. Локомотив с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи» и занимает третью строчку в таблице РПЛ.