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«Челси» предложил около £ 60 млн за звезду «Ювентуса» — Calciomercato

«Челси» предложил около £ 60 млн за звезду «Ювентуса» — Calciomercato
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«Челси» сделал предложение «Ювентусу» в размере £ 56,8 млн — £ 59,4 млн за переход 20-летнего нападающего Кенана Йылдыза. Об этом сообщат Calciomercato.

По информации источника, руководство «синих» рассматривало покупку турецкого футболиста в качестве «вознаграждения» для главного тренера команды Энцо Марески за хороший сёзон. Однако итальянский гранд отказался продавать одного из своих лидеров.

В минувшем сезоне Йылдыз принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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