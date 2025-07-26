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«Ливерпуль» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Ливерпуль» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 26 июля, состоится товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Миланом». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды играли на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В том матче мерсисайдцы победили итальянский гранд со счётом 3:1. До этого «Ливерпуль» и «Милан» проводили товарищескую встречу в 2022 году. Англичане одержали разгромную победу со счётом 4:1.

По итогам минувшего сезона «красные» стали чемпионами Англии. Команда Арне Слота набрала 84 очка после 38 туров. В свою очередь, «россонери» заработали 63 очка и расположились на восьмой строчке.

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