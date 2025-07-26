«Это чемпионская команда». Григорян — о матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»

Известный российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». Григорян отметил, что «быки» являются командой с гипертрофированной уверенностью в своих силах.

«Как бы я их [«Локомотив»] ни хвалил, в Краснодаре будет очень сложно. «Краснодар» провёл лучшую трансферную кампанию. Это чемпион страны, команда с гипертрофированной уверенностью в своих силах. Что 1-й тур и показал. При ограниченной игре в атаке была очень уверенная победа. Так действует команда, у которой есть дух победителя. Это чемпионская команда», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 26 июля. Игру примет стадион «Ozon Арена», встреча начнётся в 19:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Кирилл Левников.