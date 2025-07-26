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Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
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«Это чемпионская команда». Григорян — о матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»

«Это чемпионская команда». Григорян — о матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»
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Известный российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». Григорян отметил, что «быки» являются командой с гипертрофированной уверенностью в своих силах.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как бы я их [«Локомотив»] ни хвалил, в Краснодаре будет очень сложно. «Краснодар» провёл лучшую трансферную кампанию. Это чемпион страны, команда с гипертрофированной уверенностью в своих силах. Что 1-й тур и показал. При ограниченной игре в атаке была очень уверенная победа. Так действует команда, у которой есть дух победителя. Это чемпионская команда», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 26 июля. Игру примет стадион «Ozon Арена», встреча начнётся в 19:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Кирилл Левников.

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