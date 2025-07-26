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Президент «Реала» хочет купить Холанда в случае ухода Винисиуса — Cadena Ser

Президент «Реала» хочет купить Холанда в случае ухода Винисиуса — Cadena Ser
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предпочитает, чтобы клуб подписал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в случае, если вингер «сливочных» Винисиус Жуниор будет продан. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, глава испанского гранда мечтает, чтобы в его команде одновременно играли Холанд и нападающий Килиан Мбаппе.

Подчёркивается, что Перес мог бы осуществить трансфер норвежского футболиста на деньги, вырученные с потенциальной продажи Винисиуса в Саудовскую Аравию. Ранее СМИ сообщали, что саудовцы готовы заплатить «Реалу» € 200 млн за подписание бразильского вингера.

В минувшем сезоне Холанд принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и пятью результативными передачами. В прошедшем сезоне Винисиус провёл 58 встреч во всех соревнованиях, где забил 22 гола и сделал 19 ассистов.

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