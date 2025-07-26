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«Я заслужил». Божович заявил о желании получить российское гражданство

«Я заслужил». Божович заявил о желании получить российское гражданство
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Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что заслужил получить паспорт гражданина Российской Федерации за многолетнюю работу в России. Специалист отметил, что это будет честно и справедливо.

«Я всегда готов вернуться в Россию. Когда приеду в следующий раз, постараюсь узнать, как можно оформить паспорт. Думаю, мне его оформят сразу. Почему хочу российский паспорт? Потому что я его заслужил за столько лет работы в стране. Это честно и справедливо. Я скучаю по России», — приводит слова Божовича «РИА Новости Спорт».

В России Божович работал с пермским «Амкаром», «Москвой», московскими «Динамо» и «Локомотивом», «Ростовом», тульским «Арсеналом» и самарскими «Крыльями Советов». В 2025 году Миодраг возглавлял иранский «Эстегляль».

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