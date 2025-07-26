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Флик ужесточил правила в раздевалке «Барселоны» — Sport.es

Флик ужесточил правила в раздевалке «Барселоны» — Sport.es
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ужесточил требования к поведению футболистов команды с началом подготовки к новому сезону с целью сдерживания чрезмерного освещения поступков игроков «блауграны» в СМИ. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, теперь количество вечеринок, организованных футболистами сине-гранатовых, будет сведено к минимуму. Различные коммерческие мероприятия, связанные со всеми видами маркетинговых кампаний, будут проводиться с большей осторожностью, вдали от всеобщего внимания и при условии, что они не нарушат повседневный распорядок дня первой команды.

Флик попросил игроков проявлять меньшую активность в медийной сфере и сосредоточиться на футболе.

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