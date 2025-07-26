«Кристал Пэлас» представил форму на сезон-2025/2026, посвящённую победе в Кубке Англии

Английский «Кристал Пэлас» презентовал новую футбольную экипировку совместно с фирмой Macron. Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, форма посвящена исторической победе «Кристал Пэлас» в Кубке Англии — 2024/2025. В главном матче турнира столичный клуб победил «Манчестер Сити» (1:0).

Форма в честь победы в Кубке страны выполнена в золотом цвете. Напомним, Кубок Англии стал первым крупным трофеем в истории клуба.

Фото: ФК «Кристал Пэлас»

Футболка отличается воротником на пуговицах с тонкими чёрными полосками по краю, эта деталь также присутствует на манжетах рукавов и в верхней части гетр того же цвета, на которые нанесена дата основания клуба «1861». Комплект дополняют золотые шорты.