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«Нефтехимик» объявил о переходе воспитанника «Краснодара»

«Нефтехимик» объявил о переходе воспитанника «Краснодара»
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Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о переходе воспитанника «Краснодара», 20-летнего полузащитника Дмитрия Кучугуры. О сроках соглашения с футболистом «Нефтехимик» не сообщил.

«Воспитанник «Краснодара» Дмитрий Кучугура будет играть в новом сезоне за нижнекамский «Нефтехимик». 20-летний полузащитник имеет опыт выступлений за «Краснодар», «Краснодар-2» и «Краснодар-м», а также за «Урал». Вызывался в юношескую и молодёжную сборные России. Дебют Кучугуры в Премьер-Лиге пришёлся на март 2022 года, когда футболисту было чуть больше 17 лет», — сказано в сообщении пресс-службы «Нефтехимика», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Нефтехимик» выступает в Pari Первой лиге. В матче стартового тура нового сезона с «Соколом» нижнекамцы сыграли вничью со счётом 0:0.

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