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«Реал» готов включить двух игроков в сделку по покупке Родри — Caught Offside

«Реал» готов включить двух игроков в сделку по покупке Родри — Caught Offside
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Мадридский «Реал» рассматривает полузащитника «Манчестер Сити» Родри в качестве «ключевой фигуры», которая позволит укрепить тактическую систему главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает вариант с тем, чтобы включить футболистов Родриго Гоэса и Эдуарду Камавинга в сделку по приобретению обладателя «Золотого мяча» — 2024. Помимо этого, испанский гранд готов доплатить «горожанам» ещё € 40 млн.

Однако манкунианцы не хотят продавать одного из лидеров команды и готовят для него предложение о продлении контракта до 2030 года. Действующее трудовое соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона-2026/2027.

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