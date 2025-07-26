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«Фулхэм» презентовал домашнюю форму на сезон-2025/2026

«Фулхэм» презентовал домашнюю форму на сезон-2025/2026
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Лондонский «Фулхэм» представил новую домашнюю форму на сезон-2025/2026. Экипировка разработана совместно с компанией adidas. Фотографиями с презентации поделился официальный сайт «Фулхэма».

Фото: ФК «Фулхэм»

Весь комплект выполнен полностью в белом цвете с чёрной окантовкой на футболке и шортах, а также чёрными вставками на манжетах и шее. Отмечается, что формы мужской, женской и детских команд будут отличаться друг от друга лишь титульными спонсорами.

Фото: ФК «Фулхэм»

Новая домашняя форма на сезон-2025/2026 поступит в продажу в пятницу, 1 августа, а футболисты впервые появятся в ней на поле в предсезонном товарищеском матче с «Ноттингем Форест», который состоится в Португалии в текущие выходные.

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