«Отличался жесткостью». Экс-игрок «Зенита» Дарко Малетич — об Игоре Денисове

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Дарко Малетич высказался о бывшем одноклубнике, полузащитнике Игоре Денисове. Отметим, что сейчас Денисов работает детским тренером.

«Денисов играл только в России, хотя сделал хорошую карьеру. Он отличался характером и жесткостью. Кстати, может быть, поэтому его карьера не пошла вверх. Но он такой, какой есть – Игорь Денисов», — приводит слова Малетича «РИА Новости Спорт».

Малетич выступал за «Зенит» в 2004 году. Трофеев с санкт-петербургским клубом боснийский футболист не завоевал. Профессиональную карьеру Дарко завершил в 2016-м, будучи игроком «Бораца».