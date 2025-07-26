Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отличался жесткостью». Экс-игрок «Зенита» Дарко Малетич — об Игоре Денисове

«Отличался жесткостью». Экс-игрок «Зенита» Дарко Малетич — об Игоре Денисове
Комментарии

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Дарко Малетич высказался о бывшем одноклубнике, полузащитнике Игоре Денисове. Отметим, что сейчас Денисов работает детским тренером.

«Денисов играл только в России, хотя сделал хорошую карьеру. Он отличался характером и жесткостью. Кстати, может быть, поэтому его карьера не пошла вверх. Но он такой, какой есть – Игорь Денисов», — приводит слова Малетича «РИА Новости Спорт».

Малетич выступал за «Зенит» в 2004 году. Трофеев с санкт-петербургским клубом боснийский футболист не завоевал. Профессиональную карьеру Дарко завершил в 2016-м, будучи игроком «Бораца».

Материалы по теме
«Зенит» поздравил бразильского форварда Халка с днём рождения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android