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CO: «МЮ» включил Доннарумму в шорт-лист, его не устраивает оклад € 7+3 млн в «ПСЖ»

CO: «МЮ» включил Доннарумму в шорт-лист, его не устраивает оклад € 7+3 млн в «ПСЖ»
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает 26-летнего вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму в качестве замены для голкипера Андре Онана. Манкунианцы включили итальянского футболиста в трансферный шорт-лист. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Доннарумма больше года ведёт переговоры о продлении контракта с французским грандом. На текущий момент он зарабатывает € 7 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн — в виде бонусов. Однако итальянца не устраивают условия, предлагаемые парижским клубом по новому трудовому соглашению.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в 17 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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