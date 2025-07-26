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«Зенит»-2 объявил о переходе воспитанника клуба и экс-защитника «Балтики» Терентьева

«Зенит»-2 объявил о переходе воспитанника клуба и экс-защитника «Балтики» Терентьева
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Пресс-служба второй команды «Зенита» объявила о переходе экс-защитника калининградской «Балтики» и воспитанника системы сине-бело-голубых Дениса Терентьева. В прошлом сезоне 32-летний правый защитник провёл 20 матчей за калининградцев, отыграв суммарно 972 минуты.

«Денис Терентьев возвращается в Санкт-Петербург. Защитник и воспитанник «Газпром»-Академии стал новым игроком «Зенита»-2. Контракт с футболистом подписан до конца 2026 года. «Зенит»-2 приветствует Дениса в Санкт-Петербурге и желает успешного продолжения сезона в составе сине-бело-голубых!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита»-2, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Терентьев — уроженец Санкт-Петербурга. В составе «Зенита» он дважды становился чемпионом России, а с «Балтикой» выиграл Pari Первую лигу. Ранее Терентьев выступал за «Ростов».

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