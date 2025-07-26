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Алаба рассчитывает стать важным игроком основы «Реала» при Алонсо — Marca

Алаба рассчитывает стать важным игроком основы «Реала» при Алонсо — Marca
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Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба продолжает восстановление после травмы и планирует быть готовым к 4 августа — первому дню тренировочных сборов нового сезона. Как сообщает Marca, футболист рассчитывает стать основным при новом главном тренере Хаби Алонсо.

Отмечается, что контракт Алабы с «Реалом» истекает летом 2026 года, а переговоры по новому соглашению не ведутся. Тем не менее австриец хотел бы запомниться в своём последнем сезоне в мадридском клубе не травмами, а качественной игрой.

Защитник убеждён, что его стиль игры и умение обращаться с мячом соответствуют требованиям нового главного тренера команды Алонсо. По данным источника, Алаба окружил себя командой профессионалов, которые заботятся о каждой детали: от еды до физической формы.

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