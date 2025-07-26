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«Аль-Хиляль» предложил Исаку зарплату £ 600 тыс. в неделю — The Guardian

«Аль-Хиляль» предложил Исаку зарплату £ 600 тыс. в неделю — The Guardian
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«Аль-Хиляль» сделал предложение по зарплате форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку в размере £ 600 тыс. в неделю, которые не будут облагаться налогами. Кроме того, саудовский клуб готов обеспечить шведскому футболисту дополнительные бонусы. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «Ливерпуль», также проявляющий интерес к нападающему «сорок», не может предложить ему аналогичные условия. Кроме того, неясно, способны ли мерсисайдцы заплатить за трансфер Исака £ 120 млн, в которые его оценивает нынешний клуб.

Форвард перешёл в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедад» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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