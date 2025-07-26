«Умираю от смеха». Мбаппе отреагировал на слухи, что он отказался нести олимпийский факел

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию сатирической газеты Le Canard enchaîné, сообщившей об отказе футболиста нести олимпийский факел во время церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Умираю от смеха. Вы забыли упомянуть, что я также хотел быть игроком основного состава сборной Франции по баскетболу, не так ли? Я находился в отпуске на другом конце света. Не было смысла быть факелоносцем, поскольку у меня нет никакого опыта участия в Олимпийских играх», — прокомментировал Мбаппе новость французского издания в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации указанной газеты, нападающий «Реала» получил приглашение нести олимпийский факел от правительства Франции.

Материалы по теме Хесус Вальехо считает, что Родриго более техничный футболист, чем Мбаппе и Винисиус

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: