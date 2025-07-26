Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Умираю от смеха». Мбаппе отреагировал на слухи, что он отказался нести олимпийский факел

«Умираю от смеха». Мбаппе отреагировал на слухи, что он отказался нести олимпийский факел
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию сатирической газеты Le Canard enchaîné, сообщившей об отказе футболиста нести олимпийский факел во время церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Умираю от смеха. Вы забыли упомянуть, что я также хотел быть игроком основного состава сборной Франции по баскетболу, не так ли? Я находился в отпуске на другом конце света. Не было смысла быть факелоносцем, поскольку у меня нет никакого опыта участия в Олимпийских играх», — прокомментировал Мбаппе новость французского издания в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации указанной газеты, нападающий «Реала» получил приглашение нести олимпийский факел от правительства Франции.

Килиан Мбаппе Подробнее
Материалы по теме
Хесус Вальехо считает, что Родриго более техничный футболист, чем Мбаппе и Винисиус

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android