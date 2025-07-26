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Футболисты недовольны количеством матчей, но боятся санкций от ФИФА и клубов — FIFpro

Футболисты недовольны количеством матчей, но боятся санкций от ФИФА и клубов — FIFpro
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Генеральный секретарь международного профсоюза футболистов FIFpro Алекс Филипс заявил, что ведущие футболисты не могут высказываться, несмотря на то что ФИФА игнорирует их «базовые потребности». По его словам, игроки обеспокоены возможной негативной реакцией со стороны клубов и руководящих органов.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

В разговоре с представителем FIFpro футболисты выразили обеспокоенность по поводу недостатка отдыха, вызванного большим количеством игр, особенно с учётом расширенного клубного чемпионата мира в сезоне-2024/2025. Отмечается, что последним матчем «Челси» в минувшем сезоне стала победа в финале КЧМ над «ПСЖ» (3:0) 13 июля — всего за 35 дней до игры с «Кристал Пэлас» в 1-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игроки опасаются высказываться, потому что у них нет полномочий. Перед клубным ЧМ я разговаривал с несколькими ведущими звёздами, и они говорили, что не отдыхали продолжительное количество времени, а один из них сказал: «Я отдыхаю только тогда, когда получаю травму». Другие смирились и цинично отнеслись к высказываниям.

А потом, спустя две недели, некоторые из тех же игроков вынуждены записывать видео для социальных сетей, где говорят: «Мы считаем клубный чемпионат мира таким замечательным», потому что их работодатели велят им это делать, и это часть их работы. Складывается противоречивая ситуация, когда игроки не могут высказываться. Они находятся в невыгодном положении. Они могут высказываться, но это может иметь последствия», — приводит слова Филипса BBC.

Ранее FIFpro обвинил президента ФИФА Джанни Инфантино в «автократическом» подходе и игнорировании потребностей игроков. В заявлении организации отмечалось, что клубный чемпионат мира проходил «в экстремальных и неподобающих условиях, с демонстрацией тревожного равнодушия к правам человека».

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