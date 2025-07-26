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Экс-игрок «Балтики» Низовцев рассказал, что команда может противопоставить «Спартаку»

Экс-игрок «Балтики» Низовцев рассказал, что команда может противопоставить «Спартаку»
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Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге Максим Низовцев высказался о предстоящем метче калининградцев с московским «Спартаком» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги — 2025/2026. Встреча пройдёт сегодня, 26 июля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра с «Динамо» дала определённый оптимизм. Но ясно, что линия атаки «Спартака» лучше, поэтому просто надеемся на положительный результат. У «Балтики» уже есть конкретные сильная сторона, которую можно противопоставить «Спартаку». Это физическая подготовка. Она дала плоды в матче с «Динамо», и команда не будет отходить от этих плюсов, которые дали хороший результат», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 1-м туре «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). «Спартак», в свою очередь, одержал победу на своём поле над махачкалинским «Динамо» (1:0).

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