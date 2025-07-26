«Локомотив» планирует продлить контракты с Бариновым, Лантратовым и Фассоном

«Локомотив» планирует продлить контракты с футболистами Дмитрием Бариновым, Ильёй Лантратовым и Лукасом Фассоном. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переговоры с тремя игроками начнутся в ближайшее время.

Действующие трудовые соглашения всех трёх игроков с железнодорожниками рассчитаны до лета 2026 года.

Баринов находится в системе московского клуба с 2012 года. Лантратов перешёл в «Локомотив» из «Химок» зимой 2023 года. Фассон стал футболистом железнодорожников летом 2022 года.

По итогам минувшего сезона команда Михаила Галактионова заняла шестое место.

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