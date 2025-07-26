«С первой победой». Пресс-служба «Крыльев Советов» поздравила Магомеда Адиева

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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» поздравила главного тренера команды Магомеда Адиева с первой победой. В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья» обыграли «Пари Нижний Новгород». Адиев возглавил самарскую команду этим летом.

«Поздравляем главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева с первой победой у руля команды! Магомед Мусаевич, отличный старт. Пусть это станет началом успешного пути вместе с нашей командой!» — сказано в сообщении пресс-службы самарцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Крылья Советов» вышли на чистое первое место по набранным очкам в чемпионате России. Домашняя победа над «Пари НН» (2:0) в стартовом матче 2-го тура РПЛ, который стал единственным в игровом дне 25 июля, позволила команде главного тренера Магомеда Адиева набрать четыре очка.