«Бавария» сделала новое предложение по Диасу, превышающее € 67,5 млн — Sky Sport Germany

«Бавария» обратилась к «Ливерпулю» с новым предложением о покупке крайнего нападающего Луиса Диаса. Немецкий гранд готов заплатить за 28-летнего футболиста более € 67,5 млн — именно эта сумма была предложена «красным» в прошлый раз, однако они отказались продавать игрока. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, на текущий момент переговоры между клубами продолжаются.

Колумбийский вингер уже попросил мерсисайдцев отпустить его в «Баварию», если это возможно. Мюнхенцы подготовили для Диаса контракт, рассчитанный до 2029 года.

Нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» зимой 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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