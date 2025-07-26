Заза Джанашия: если «Локомотив» обыграет «Краснодар», можно бороться за чемпионство

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром». Игра пройдёт сегодня, 26 июля, на стадионе «Ozon Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Уверен, что «Локомотив» здорово сыграет с «Краснодаром». После такой победы над «Сочи» в 1-м туре прибавились силы, уверенность. Да, «Краснодар» — сильная команда, но это не значит, что «Локомотив» слабее. Важно, кто лучше сыграет и лучше выполнит тренерские установки.

Если «Локомотив» обыграет «Краснодар», за чемпионство можно бороться. Потому что это матч против чемпиона России. Вообще-то «Локо» лучше играет с топ-клубами, чем с командами послабее — так у нас было всегда», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.