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Заза Джанашия: если «Локомотив» обыграет «Краснодар», можно бороться за чемпионство

Заза Джанашия: если «Локомотив» обыграет «Краснодар», можно бороться за чемпионство
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром». Игра пройдёт сегодня, 26 июля, на стадионе «Ozon Арена». Начало — в 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уверен, что «Локомотив» здорово сыграет с «Краснодаром». После такой победы над «Сочи» в 1-м туре прибавились силы, уверенность. Да, «Краснодар» — сильная команда, но это не значит, что «Локомотив» слабее. Важно, кто лучше сыграет и лучше выполнит тренерские установки.

Если «Локомотив» обыграет «Краснодар», за чемпионство можно бороться. Потому что это матч против чемпиона России. Вообще-то «Локо» лучше играет с топ-клубами, чем с командами послабее — так у нас было всегда», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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