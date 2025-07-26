«Зенит» представил форму женской команды, которая впервые будет отличаться от мужской

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала фотографии новой формы женской команды, которая впервые в истории будет отличаться от мужской. Отмечается, что данное решение реализуется как особый знак собственного пути и уникальной идентичности.

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Экипировка разработана совместно с партнёрами «Зенита» Jögel и Wildberries. Основой нового дизайна стал узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея — один из самых узнаваемых архитектурных символов Санкт-Петербурга.

Видео доступно в официальном телеграм-канале Женской команды «Зенита».

«Эта форма соединяет эстетику классического романтизма лучшего города мира с динамикой современного спорта, отражает командный дух и энергию движения вперёд. Новая форма женской команды «Зенит» — воплощение стиля, силы и изящества — на футбольном поле и за его пределами», — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых на официальном сайте «Зенита».